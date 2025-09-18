Još jedan mobilijar za mališane u Leskovcu, u naselju „Dubočica 2“

U šestoj ulici u naselju Dubočica postavljen je još jedan dečiji mobilijar sa pratećom opremom, u skladu sa svim propisima o bezbednosti dece. Ovu lokaciju obišao je Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

Podloga je napravljena od elastičnih ploča i reciklirane gume, sa klackalicom, njihalicom, multifunkcionalnim kompleksom koji čine dva tobogana i ljuljaške. Park je osvetljen, a prostor upotpunjuje klupa, kanta za otpatke i informativna tabla. Vrednost ove investicije je 4,9 miliona dinara sa PDV-om.

Kako je podsetio gradonačelnik, ulaganjima od 72 miliona dinara, zajedno sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju i organizacijom Helvetas, u prethodnom periodu napravljeno je 10 igrališta i sedam modernih teretana na otvorenom u gradu na Veternici.