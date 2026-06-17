Još jedan požar na otvorenom prostoru – pored puta ka Donjem Stopanju

Nakon jutrošnjeg požara u ataru sela Rudare, u popodnevnim satima izbio je još jedan na otvorenom prostoru i to pored puta ka Donjem Stopanju.



Gorelo je nisko rastinje, a požar je gasila Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Leskovca.

Ulazimo u period visokih dnevnih temperatura, zbog čega molimo sve građane da budu oprezni, jer upravo visoke temperature pogoduju pojavi požara na otvorenom prostoru.



Kako se ne bi ponovila 2025. godina, koja je zapamćena po velikom broju požara, neophodno je redovno obaveštavanje Vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193.



Nadležne službe će i dalje biti konstantno na terenu i raditi na prevenciji ovakvih pojava.



Čuvajmo sve nas, čuvajmo prirodu!