Još jedno u nizu priznanja slikaru Zoranu Krulju, na manifestaciji u Sloveniji

Poznati leskovački slikar Zoran Krulj osvojio je „veliku odkupnu nagradu“ na manifestaciji “Ex tempore Piran”, koja je održana u periodu od 26. avgusta do 2. septembra u Sloveniji. U pitanju je jedno od najvećih priznanja koje se dodeljuje na ovoj prestižnoj manifestaciji, sa tradicijom dugom skoro šest decenija.

Među 265 likovnih umetnika iz Evrope, Zoran Krulj jedini je predstavljao Srbiju i Leskovac, osvojivši nagradu za delo koje pripada njegovom poslednjem ciklusu pod nazivom “Mediteran”.

-To je slika lubenice sa igrom mora i nekih predmeta, koji se nalaze na stolu. To nije klasična mrtva priroda, to je igra velikog malog, igra metafizike i prostora, tako da, kad neko bolje zagleda, vidi se da su tu sve izvedene iz realnosti, a u stvari su realne- objašnjava naš sagovornik.

Na pitanje koliko mu znači ovo priznanje, koje su pre njega iz Srbije osvojili jedino profesor Branko Miljuš i slikar Slavko Krunić, ovaj umetnik odgovara:

“Nagrade nisu nešto presudno u životu jednog umetnika, ali su veliki podsticaj za njegov rad i potvrda da ono što radio da je to vredno.”

Zorana Krulja uskoro očekuje učešće na Oktobarskom likovnom salonu, koji organizuje Leskovački kulturni centar, kao i na dvema značajnim manifestacijama, Bijenalu fantastike u Beogradu i Bijenalu Milene Pavlović Barili.

Istovremeno priprema izložbu, koja bi pred leskovačkom publikom trebalo da bude otvorena u decembru.