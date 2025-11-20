Južna Morava u Predejanu na maksimumu, nadležni na terenu

Nadležne službe nalaze se trenutno na terenu u Predejanu, gde prate stanje reke Južne Morave koja je u porastu.

Situacija se kontinuirano prati, a ekipe su u potpunoj pripravnosti da, ukoliko bude potrebe, odmah reaguju.

Rekom gazduje preduzeće „Srbijavode“, čiji su predstavnici prisutni sve vreme i koordinišu aktivnosti na odbrani od poplava.

Apeluje se na građane da budu oprezni i da prate obaveštenja nadležnih službi.

U slučaju potrebe, građani se mogu obratiti Vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193, kao i nadležnima u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama