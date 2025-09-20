Kad se prošlost oživi: Tradicija i nasleđe porečjanskog kraja na jednom mestu

Šesta po redu manifestacija „Sabor narodnog stvaralaštva“ održana je juče u Vučju. Organizator je lokalni Dom kulture, a pokrovitelj Grad Leskovac. Događaju je prisustvovao i Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

Manifetsacija ima za cilj očuvanje tradicije, običaja, kulture i starih zanata porečjanskog kraja.

Oliver Antanasijević, zamenik predsednika Skupštine grada Leskovca, naglasio je važnost negovanja bogatog kulturnog nasleđa za napretak ka modernijem društvu.

Brojne manifestacije imaju za cilj i turističku promociju prirodnih lepota ovog kraja.

Deo manifestacije bio je i festival rakije, zatim izložbe slika, meda i vina, narodnih rukotvorina, starih zanata, kao i pripremanje lovačkog kotlića.