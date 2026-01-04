Kada se praznik vezuje ljubavlju: Očevi ili Oci

Pravoslavni vernici danas obeležavaju hrišćanski praznik Očevi ili Oci, koji se tradicionalno slavi u prvu nedelju pred Božić. Ovaj praznik, zajedno sa Detinjcima i Matericama, spada u red najlepših porodičnih običaja u srpskoj pravoslavnoj tradiciji.

Na Očeve, slično kao i na Materice, deca rano ustaju i unapred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na šaljiv način vezuju svoje očeve za noge, podsećajući na običaj koji su roditelji primenjivali na Detinjce. Nakon čestitke praznika, očevi se „odvezuju“ darivanjem dece slatkišima i poklonima.

Očevi bi obično danima unapred sakrivali sve konopce kako ih deca ne bi isekla, a deca bi pokušavala da ih nekako nabave, kako bi pripremljeno dečakala praznik.Na dan Očeva, najsigurnije je bilo uhvatiti oca na spavanju, a vezani otac bi po buđenju „grdio“ decu, i tobože ljut podelio bi im poklone kako bi ga što pre oslobodili.

Ceo dan provodi se u dobrom raspoloženju i slavlju, uz svečani, obavezno posni ručak.

Najveći praznik očeva veoma se poštuje, naročito u seoskim sredinama.

Očevi, Materice i Detinjci su izrazito porodični praznici, tokom kojih se u domovima priprema svečani ručak i okuplja cela porodica. Ovi običaji imaju poseban značaj jer jačaju porodične veze, slogu, međusobno poštovanje i razumevanje između dece i roditelja, mlađih i starijih.