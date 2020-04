Maloprodajni objekti danas i sutra mogu da rade od 7 do 16 sati, u petak 17.aprila od 4 do 7 ujtru za starije od 65 godina, a za ostale građane od 8 do 16 sati.

Subota, nedelja i ponedeljak su neradni dani.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan na 10 metara kvadratnih korisnog prostora i uz poštovanje mera zaštite.