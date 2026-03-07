Kako pravilno odlagati otpad i doprineti smanjenju istog?

U modernom načinu života, gde se svakodnevno suočavamo sa problemom divljih deponija, pravilno odlaganje otpada postaje imperativ. Kao pojedinci i kao društvo, imamo odgovornost prema našoj planeti i budućim generacijama da praktikujemo efikasne metode upravljanja otpadom.

Prvo i osnovno pravilo je razdvajanje otpada. To podrazumeva razdvajanje reciklabilnih materijala, kao što su papir, plastika, staklo i metal, od organskog otpada i ostatka smeća. Ovaj proces omogućava efikasniju reciklažu i smanjuje količinu otpada koji završava na deponijama.

Pravilno odlaganje otpada je odgovornost svih nas

Postavljanje posebnih kontejnera za različite vrste otpada postalo je standard u mnogim gradovima, ali je važno da svi građani razumeju kako i zašto to rade.

„Hijerarhija upravljanja otpadom, odlaganje otpada je na samom dnu. Dakle, po hijerarhiji upravljanja otpadom prevencija prikljupljanja otpada je na prvom mestu, nakon toga je ponovna upotreba, odnosno priprema za ponovnu upotrebu. “ ističe za Portal Tv Leskovac Milijan Savić, diplomirani menadžer civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Kako dodaje, sledeći i ključni korak jeste reciklaža.

„Nakon reciklaže važno je ponovno iskorišćenje za energetske svrhe – spaljivanje, suspavljivanje, na samom kraju odlaganja. Zašto je to važno? Kada odložimo otpad, mi ga ne možemo ponovo iskoristiti, on je u telu deponije, nije nam dostupan. Takođe, kroz unapređenje upravljanja otpadom jako je važno pričati o prevenciji nastajanja otpada.“ navodi naš sagovornik.

Edukacije su još jedan ključan aspekt pravilnog odlaganja otpada. Mnogi ljudi nisu svesni pravilnog načina odlaganja otpada ili ne znaju šta sve može da se reciklira. Škole, lokalne zajednice i vlasti mogu igrati značajnu ulogu u informisanju građana o važnosti ove teme. Radionice, informativni plakati i kampanje mogu doprineti podizanju svesti o važnosti pravilnog upravljanja otpadom. Inače, ovo su neke od mera koje su sprovedene prošle godine u okviru projekta „Unapređenje sistema upravljanja otpadom u urbanom području Leskovca uz inovativna i ekološki prihvatljiva rešenja“.

Da bismo postigli pravi napredak, važno je da svi budemo uključeni. Svaka pojedinačna akcija, bez obzira koliko mala bila, može napraviti razliku. Kroz zajednički trud, možemo smanjiti količinu otpada koja završi na deponijama, smanjiti zagađenje okoline i zaštititi planetu.

„Da ne koristimo kese, da koristimo cegere. Ako već koristimo kese, ako kupimo, da tu kesu složimo negde i ponovo je upotrebimo. Svako od nas nosi nešto, nosi torbu i ima gde da složi kesu. I zapravo to može da bude suština.“

Na kraju, pravilno odlaganje otpada nije samo obaveza – to je prilika da doprinesemo očuvanju prirodnih resursa i stvaranju održivijeg sveta. Uzmimo odgovornost, postanimo svesni svojih postupaka i zajedno radimo na očuvanju naše sredine za generacije koje dolaze.

Inače, postoji tačno uređen Zakon o upravljanju otpadom koji ima za cilj da se obezbede i osiguraju uslovi za upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu, ponovno iskorišćenje otpada i izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada, razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada, sanaciju nesanitarnih i divljih deponija, praćenje stanja postojećih i novoformiranih sanitarnih deponija i razvijanje svesti o upravljanju otpadom.

Ovaj sadržaj deo je projekta koji je sufinansirao Grad Leskovac.Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.