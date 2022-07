Kakvo nas vreme očekuje tokom narednih dana?

U utorak veći deo dana pretežno sunčano i ekstremno toplo. Posle podne na zapadu i jugozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim ili olujnim vetrom u zoni pljuskova. Vetar slab, pre podne promenljiv, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju i to prvo na severu. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša od 35 do 40 stepeni.

Biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim obolјenjima. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. U najtoplijem delu dana savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

U sredu na severu suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalom delu promenljivo oblačno, sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 21 stepen, a najviša od 30 do 33 stepena.

U četvrtak pretežno sunčano i toplo, samo na krajnjem jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Minimalna temperatura od 17 do 21 stepen, a maksimalna od 31 do 36 stepeni.