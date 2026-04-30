Kampanja o ferilitetu „Za srce više“ u Leskovcu

U prostorijama Digitalnog kulturnog centra u Leskovcu održano je edukativno predavanje o reproduktivnom zdravlju, u okviru Nacionalne kampanje o fertilitetu „Za srce više“.

Kampanju sprovodi Kabinet ministarke Tatjane Macure, zadužene za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i političko i ekonomsko osnaživanje žena, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i

IBF centrom, organizacijom civilnog društva.

Kampanja „Za srce više“ ima za cilj podizanje

svesti mladih o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja i plodnosti.

„Edukacije su interaktivnog tipa, osmišljene da mladima na zanimljiv način predstave saznanja o reproduktivnom zdravlju kako bi bili blagovremeno informisani i donosili prave odluke“, kaže za Televiziju Leskovac Nemanja Radević, posebni savetnik u Kabinetu

ministarke Tatjane Macure.

Sandra Jovanović, predsednica IVF centra, dodaje da je kampanja krenula početkom tekuće godine, a edukacije pre mesec dana i do sada su održane u 6 gradova u Srbiji.

Kako je ovom prilikom najavljeno, predviđena je i saradnja sa privrednim subjektima.














