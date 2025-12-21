Karate spektakl u Leskovcu: „UNSU OPEN 2025“ okupio oko 300 takmičara

Oko 300 takmičara uzelo je učešće na trinaestom po redu tradicionalnom prednovogodišnjem turniru u karateu za sve uzrasne kategorije „UNSU OPEN 2025“, čiji je organizator Karate klub „UNSU“. Turnir se održava u Sportskoj hali „Partizan“, a pokrovitelj i suorganizator turnira je Grad Leskovac.



Karate klub „UNSU“ je osnovan 2009. godine i danas ima više od 100 aktivnih vežbača i rekreativaca, sa čuvenim „UNSU bebama“.

Jelena Stanojević, predsednica Karate kluba „UNSU“ i predsednica Fudokan saveza Srbije, istakla je da ovaj turnir već godinama predstavlja važan sportski događaj za Leskovac, ali i značajan podsticaj razvoju karatea i sporta među mladima.

„UNSU OPEN“ okuplja decu i mlade iz različitih sredina, promovišući disciplinu, upornost, poštovanje i zdrave stilove života. Naš cilj nije samo osvajanje medalja, već stvaranje dobrih ljudi i sportista. Kroz karate učimo decu da poštuju sebe, protivnika i pravila, ali i da veruju u svoj rad i trud. Kontinuitet održavanja ovog turnira govori o posvećenosti kluba radu sa mladima, kao i o podršci roditelja, trenera i lokalne zajednice“, poručila je predsednica Stanojević.

Gradski većnik Aleksandar Pejčić poželeo je takmičarima da na ovom karate turniru vode kvalitetne borbe i da pobedi najbolji.

„Grad Leskovac spreman je da organizuje takmičenja ovog tipa, ali i mnogo većeg obima, bilo da je reč o individualnim ili kolektivnim sportovima. Za lokalnu samoupravu je sport veoma bitan, zbog čega Grad Leskovac izdvaja rekordnu sumu od 200 miliona dinara, kako bi naši građani ponovo sanjali našu sportsku bajku. To je 15 miliona veće izdvajanje u odnosu na prethodnu godinu, što će sportisti i sportski radnici umeti da iskoriste.“

Nakon takmičenja, mališanima su uručeni novogodišnji paketići, a gostima, predstavnicima Grada, Fudokan karate saveza Srbije i ostalima, zahvalnice i plaketa za dugogodišnju saradnju, svesrdnu pomoć i prijateljstvo.