„Karijerni klik“ – kada srednjoškolci kreiraju put ka budućem zanimanju

Jedan od najznačajnijih ovogodišnjih projekata Tehničke škole u Vlasotincu jeste „Karijerni klik“. U pitanju je aplikacija za profesionalnu orijentaciju đaka, koja koristi online alate, sa ciljem da pomogne učenicima da pronađu svoj put u budućnosti.

Učenici su se sa ovim projektom predstavili u Surdulici, na trodnevnom Sajmu učeničkih kompanija, tokom kojeg su svi zainteresovani mogli da vide rešenja koja su srednjoškolci osmislili i razvili kroz svoje preduzetničke projekte.

Projekat je za Portal Tv Leskovac predstavila Teodora Anđelković, koja pohađa smer ekonomski tehničar.

„Aktivno sam uključena u omladinsko preduzetništvo u okviru učeničkih kompanija. Jedna od naših najvažnijih ideja jeste „Karijerni klik“. To je aplikacija koja olakšava izbor zaposlenja i obrazovanja, a korisnicima pruža lak i brz način da dođu do posla, škole, fakulteta i poslodavaca – sve to na jednom mestu. Kroz ovaj projekat razvila sam timski rad, kreativnost i preduzetnički način razmišljanja. Verujem da mladi mogu da pokrenu promene, a moj cilj je da nastavim da razvijam rešenja u okviru obrazovanja i realnog sektora.“

Ideje mladih koje menjaju lokalnu zajednicu

Pored Tehničke škole učešće na sajmu uzele su i sledeće ustanove: Biotehnička škola “Šumatovac” iz Aleksinca, Tehnička škola “Boško Krstić” iz Bojnika, Srednja škola Varvarin, Srednja škola Doljevac, Srednja škola Žitorađa, Gimnazija “Jezdimir Lovrić” iz Sjenice, Stručna škola “Dušan Trivunac Dragoš” iz Svrljiga, Tehnička škola “Nikola Tesla” iz Surdulice.

Ovom prilikom je ocenjeno da su mladi preduzetnici, svojim idejama i ptojektima, pokazali da znanje, ideja i rad mogu da stvore promenu upravo u mestima iz kojih potiču. Iza programa koji je mladima dao šansu da veruju u sebe i u budućnost svojih opština stoji Kabinet za razvoj nedovoljno razvijenih opština.

Kada škola postane odskočna daska za snove

Teodora pohađa treći razred Tehničke škole Vlasotince, a ovu školu je upisala jer je zainteresovana za preduzetništvo i ekonomiju.

„Upisala sam ovu školu jer volim ekonomiju, statistiku, predmete iz ovih oblasti i želim da nakon završene srednje škole nastavim da se bavim time. Veoma sam zadovoljna i smatram da sam donela pravu odluku kada sam izabrala ovu školu i ovaj smer“, ističe naša sagovornica.

Generacijama koje dolaze preporučuje da upišu ovu školu jer pruža mnoge pogodnosti.

„Najpre da podsetimo da je Tehnička škola Vlasotince deo sistema dualnog obrazovanja. To je veoma dobro jer se stiču praktična znanja u kompanijama, a ne samo teorijska u školi, što danas deca i žele. U ponudi je veliki broj smerova, zanata, koje nemaju druge škole u okruženju, a ova škola pruža.“

Na pitanje koliko imaju podršku profesora i koliko im ona znači, odgovara:

„Jako je važna. Ja, na primer, nisam bila ovoliko komunikativna, ali uz podršku moje razredne, koja je veoma komunikativna, razvila sam i te sposobnosti i promenila se.“

Priča Teodore Anđelković i njenih vršnjaka potvrđuje da je ulaganje u znanje najbolja investicija, a da projekti poput „Karijernog klika“ pokazuju da mladi u manjim sredinama ne čekaju prilike, već ih stvaraju. Kada mladi dobiju prostor da razviju ideje i pokažu potencijal, nastaju projekti koji ne služe samo njima, već i čitavoj zajednici.