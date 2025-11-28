„Keramika Jovanović“ otvorila maloprodajni objekat u Leskovcu

Grad na Veternici juče je dobio još jedan brend. „Keramika Jovanović“, kompanija sa više od trideset godina uspešnog poslovanja u Srbiji i van njenih granica, otvorila je maloprodajni salon u Leskovcu. U ponudi je veliki izbor kupatilskog nameštaja i sanitarije po povoljnim cenama.

Sve što je potrebno za opremanje doma ili poslovnog prostora na jednom mestu. U novootvorenom objektu, koji se nalazi na adresi Njegoševa 14 u modernom tržnom centru Resort Living Mol, u ponudi je veliki izbor kabina, kada, keramičkih pločica, ogledala, kupatilskog nameštaja, sanitarije, armature i pratećeg materijala.

-Ovo je 17. po redu naš maloprodajni objekat. Izuzetno mi je drago da smo u Leskovcu, sredini koju ja izuzetno volim. Ovde sam proveo deo života, tako da verujem u ovu sredinu i verujem da će ovo biti izuzetno dobra ponuda za sve ljude koji žive u Leskovcu i okolini- ističe Budimir Jovanović, direktor kompanije „Keramika Jovanović“.

Već tokom jučerašnjeg dana akcije su privukle veliki broj kupaca, koji su u ranim jutarnjim satima, nakon otvaranja, posetili ovaj salon, iskoristivši akcijske cene.

-Imali smo izuzetno dobar promet prvog dana, ljudi su prepoznali šta je to što „Keramika Jovanović“ nudi i šta je to po čemu se izdvaja u odnosu na konkurenciju- dodaje naš sagovornik.

Pored popusta koji se u ovoj objektu nude povodom Crnog petka, u planu je da se period sa akcijskim cenama produži, najavljuju u kompaniji „Keramika Jovanović“.

-Biće novih iznenađenja do kraja godine, tako da planiramo za ceo decembar mesec da damo značajan popust- ističe Jovanović.

Na pitanje šta je ključ tri decenije uspešnog poslovanja ove kompanije, naš sagovornik odgovara.

„Mislim da treba naglasiti jednu stvar: biti od reči, pošten i držati se dogovora, ispoštovati sve ono što je sa klijentom dogovoreno.“

“Stvaramo prostor koji inspiriše” misija je i slogan „Keramike Jovanović“, pri tome misleći na prostor u kom se živi, sanja ili stvara. Vodeći računa o spoju estetike i kvaliteta, nudeći ne samo proizvode, već i rešenja, u ovoj kompaniji ne samo da prate trendove – već ih i stvaraju. Salon u Leskovcu otvoren je za kupce radnim danima od 08:00 do 20:00 časova, a subotom od 08:00 do 15:00 časova.