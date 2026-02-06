Klizalište u Vlasotincu počelo sa radom

Klizalište u Vlasotincu, koje se nalazi kod igrališta Nivea, pored Vlasine, počelo je sa radom danas u 12 sati. Cena ulaznice sa iznajmljenom opremom je 300 dinara, ali je klizanje besplatno za decu uzrasta do 14 godina, svakog dana od 12 do 16 sati.

-Sledeće nedelje, od 9. do 15.februara sav prihod prikupljen u periodu od 16 do 17 sati biće uplaćen na račun za pomoć našoj sugrađanki Jovani Veljković – kaže član Opštinskog veća zadužen za omladinu i sport Dragiša Miljković.

Radno vreme klizališta je svakog dana od 12 do 22 sata.