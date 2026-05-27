Knjigovođe iz Leskovca uhapšene zbog korupcije, firmu oštetile za 8 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili T. S. (57), vlasnicu jedne knjigovodstvene agencije iz Leskovca, kao i zaposlene u toj agenciji N. R. (33) i N. S. (39), zbog sumnje da su falsifikovanim nalozima za isplatu i falsifikovanim potpisom svog klijenta, iz banke podigle i zadržale više od osam miliona dinara.

One su osumnjičene da su izvršile krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti, saopštio je MUP.

Sumnja se da su one, od marta 2015. do oktobra 2021. godine, izrađivale falsifikovane naloge za isplatu na kojima su falsifikovale potpis svog klijenta, inače vlasnika jedne preduzetničke radnje iz okoline Leskovca, nakon čega su na osnovu lažnih isprava u poslovnim bankama podigle 8.115.454 dinara, koji su zadržale za sebe, oštetivši za isti iznos preduzetničku radnju iz okoline Leskovca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene nadležnom tužilaštvu.