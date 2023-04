Ko će sutra privremeno biti bez električne energije?

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u utorak, 25. aprila, u vremenu od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00 h, biti sledeće ulice u Bojniku: 28. marta, Đuke Dinića, Boška Krstića, Svetog Save, Prvomajske, Nikolaja Dinića i Zeleta Veljkovića i sela: Donje i Gornje Brijanje, Kosančić, Obilić, Granica, Ćukovac, Stubla, Zorovac, Kacabać, Zeletovo, Plavce, Lapotince, Đinđuša, Mala i Velika Crkvica, Donje i Gornje Konjuvce, Dubrava i Gornji Brestovac.

Takođe sutra, u vremenu od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 13.00 h, bez struje će biti i ulice u Leskovcu: Balkanska br. 38A, Fruškogorska, Hajduk Stanka br. 15, Hajduk Veljkova od br. 9 do br. 38, Hisarska br. 1, 38, 164 A i V, Radanska od br. 1 do br. 75, Svetoilijska br. 104, 125 i 129 i Žrtava fašizma.