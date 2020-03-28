Ko se i kada sme kretati?

GRAĐANIMA SRBIJE, KAO I STRANCIMA SA BORAVIŠNOM DOZVOLOM, KOJI SU U ZEMLJU UŠLI 14. MARTA I KASNIJE, PRODUŽAVA SE OBAVEZNA MERA KUĆNE SAMOIZOLACIJE SA 14 NA 28 DANA.
ZA VREME VIKENDA GRAĐANI MORAJU DA OSTANI U SVOJIM DOMOVIMA OD 15 ČASOVA DO 5 SATI UJUTRU.
GRAĐANI KOJI NISU STARIJI OD 65 GODINA, MOGU NAPUŠTATI SVOJE DOMOVE RADNIM DANIMA OD 5 UJUTRU DO 17 ČASOVA.
NAJSTARIJI, PREKO 65 GODINA, MOGU NAPUŠTATI DOMOVE JEDINO NEDELJOM IZMEĐU 3 I 8 ČASOVA UJUTRU, U CILJU KUPOVINE NAMIRNICA.
VLADA RS POVUKLA JE ODLUKU O DOZVOLJENOJ ŠETNJI KUĆNIH LJUBIMACA U TRAJANJU OD 20 MINUTA IZMEĐU 20 I 21 ČAS.