KORONAVIRUS

Ko se i kada sme kretati?

28 marta, 2020
TVL
No Comments

GRAĐANIMA SRBIJE, KAO I STRANCIMA SA BORAVIŠNOM DOZVOLOM, KOJI SU U ZEMLJU UŠLI 14. MARTA I KASNIJE, PRODUŽAVA SE OBAVEZNA MERA KUĆNE SAMOIZOLACIJE SA 14 NA 28 DANA.


ZA VREME VIKENDA GRAĐANI MORAJU DA OSTANI U SVOJIM DOMOVIMA OD 15 ČASOVA DO 5 SATI UJUTRU.

GRAĐANI KOJI NISU STARIJI OD 65 GODINA, MOGU NAPUŠTATI SVOJE DOMOVE RADNIM DANIMA OD 5 UJUTRU DO 17 ČASOVA.
 
NAJSTARIJI, PREKO 65 GODINA, MOGU NAPUŠTATI DOMOVE JEDINO NEDELJOM IZMEĐU 3 I 8 ČASOVA UJUTRU, U CILJU KUPOVINE NAMIRNICA.
 
VLADA RS POVUKLA JE ODLUKU O DOZVOLJENOJ ŠETNJI KUĆNIH LJUBIMACA U TRAJANJU OD 20 MINUTA IZMEĐU 20 I 21 ČAS.

PODELI:

Linkedin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

CAPTCHA

*