Kod Predajana zaplenjeno gotovo 20 kilograma marihuane, osumnjičenom određen pritvor

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu odredio je pritvor do 30 dana S.O. iz Koteža kod Beograda, osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz suda, postoji osnovana sumnja da je 10. juna na auto-putu E-75, u blizini Predajana, u vozilu marke „Golf“ držao radi prodaje gotovo 20 kilograma marihuane, upakovane u 20 PVC paketa. Pritvor mu je određen zbog uznemirenja javnosti koje bi moglo da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Na ovo rešenje dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Leskovcu u roku od tri dana od prijema rešenja.