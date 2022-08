Koje ulice će privremeno biti zatvorene za saobraćaj tokom Roštiljijade?

Zbog održavanja 32. Roštiljijade, a na osnovu Rešenja o privremenoj izmeni režima saobraćaja, doći će do potpunog zatvaranja saobraćaja na delu Bulevara oslobođenja, od raskrsnice sa ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara (kod Tehnološkog fakulteta), do raskrsnice sa ulicom Ivana Milutinovića (kod mosta na reci Veternici), i to od 20. avgusta u 16.00 h do 29. avgusta, takođe,u 16.00 h.

Novina ove godine je što će se privremena izmena režima saobraćaja, kao i potpuno zatvaranje saobraćajnice, primeniti i na deo ulice Moše Pijade od raskrsnice sa ulicom Koste Stamenkovića do novog gradskog trga u istom periodu tokom trajanja Roštiljijade, odnosno od 20. avgusta u 16.00 h do 29. avgusta, takođe,u 16.00 h.

Autobuska stajališta „Jugoplastika“ i „Robna kuća“ privremeno se stavljaju van upotrebe za vreme trajanja manifestacije, a zameniće ih postojeća stajališta kod zgrade Tri šešira, Pošte i kod Doma partizana. Javni autobuski prevoz za pravce prema: Lebanu, Bojniku i Vučju će se odvijati na sledećoj relaciji: Gradska autobuska stanica – ulica 28. Marta – Bulevar Nikole Pašića – ulica Južnomoravskih brigada.

Autobuski prevoz za pravce prema Pečenjevcu, a imajući u vidu da se mora koristiti autobusko stajalište zvano „Suva reka“, odvijaće se na sledećoj relaciji: Gradska autobuska stanica – ulica Kralja Petra I – Mlinska – Pana Đukića – Doktora Jovana Kašikovića – Svetoilijska – ulica Prva Južnomoravska brigada.

Saobraćaj će se u ovom periodu odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i po regulisanim alternativnim pravcima.