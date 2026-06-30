Kolo koje spaja vekove: roboti i čuveni ansambl na leskovačkoj pozornici

Spoj tradicije i savremenih tehnologija obeležio je završno veče manifestacije „Prestonica kulture Srbije 2026“.

Nakon nastupa humanoidnih robota, koji su na gradskom trgu u Leskovcu izveli tradicionalno srpsko kolo „moravac“, usledio je koncert čuvenog Nacionalnog ansambla „Kolo“.

Kroz igru i pokret, neobični plesači, humanoidni roboti Milutin i Dragutin, pokazali su da moderne tehnologije mogu biti u službi očuvanja tradicije i kulturnog nasleđa.

Potom se spletom narodnih igara i tradicionalnih pesama, leskovačkoj publici predstavio Nacionalni ansambl „Kolo“.

Reč je o najznačajnijem ansamblu koji je više od sedam decenija simbol srpske tradicije, identiteta i nasleđa.

Osnovan davne 1948. godine, predstavljao je Srbiju van njenih granica. Svoj doprinos daće i projektu „Nacionalna prestonica kulture Srbije 2026“, istaknuto je na svečanom prijemu priređenom za predstavnike ansambla u sedištu lokalne samouprave.

Zdravko Radisavljević, direktor Nacionalnog ansambla „Kolo“, najavio je radionice posvećene „leskovačkoj četvorki“, narodnoj igri, koje će biti održane u drugoj polovini godine.

Ansambl „Kolo“ čuva ono što je najvrednije i što je srpski narod stvarao vekovima, pokazujući da su tradicija i kultura najlepši jezik koji povezuje sve ljude, rekao je na prijemu gradonačelnik Cvetanović.

Ovaj nastup realizovan je u okviru programa „Kultura za sva čula“, koji je deo programa „Leskovac – prestonica kulture 2026“.