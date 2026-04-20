DRUŠTVO VESTI

Kolone vozila proteklog vikenda ispred granice sa Grčkom, evo kako izgleda primena EES sistema

20 април, 2026
TVL

Proteklog vikenda zabeležene su gužve na graničnom prelazu sa Grčkom, čemu je, kako ocenjuju naši sagovornici koji su se uputili u ovu zemlju, doprinela puna primena EES sistema. Naime, dvadesetčetvoročasovni režim EES sistema počeo je 10. aprila.

U pitanju je automatski informacioni sistem koji je zamenio pečatiranje pasoša digitalno zabeleženim ulascima i izlascima državljana zemalja izvan Evropske unije koji dolaze na kraći boravak. Snimaju se slika lica putnika, otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave, a uobičajeno trajanje ove procedure je, kako navode naši sagovornici, tri do pet minuta za jednog putnika.  

Kako je ranije saopšteno, cilj je preciznija evidencija putnika i kontrola boravka u okviru dozvoljenih 90 dana.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *