Komesarka Stanisavljević boravila u Leskovcu

Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević, boravila je danas u Leskovcu. Ona je tom prilikom prisustvala sastanku na kome je bilo reči o položaju izbeglih i interno raseljenih lica na području grada na Veternici, pružanju stambene podrške porodicama i njihovom ekonomskom osnaživanju, kao i nastavku uspešne saradnje sa ovom lokalnom samoupravom. Komesarka je posetila i dve porodice interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, koje žive u Bratmilovcu i Gornjem Stopanju.

Prema podacima Povereništva za izbeglice i migracije, na području grada Leskovca registrovano je 100 izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i oko 5 hiljada 200 interno raseljenih lica sa područja Kosova i Metohije.

Republički Komesarijat redovno izdavaja novčana sredstva i dodeljuje ih lokalnim samoupravama koje se opredele da konkurišu za javne pozive. Posebno se izdvaja mera podrške za nabavku ogrevnog drveta i paketa hrane za socijalno najugroženije porodice, koja se realizuje kako u Leskovcu, tako i na nivou cele Srbije.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji, u Leskovcu je do sada preko 200 porodica dobilo direktnu stambenu podršku, istakla je u svom obraćanju Nataša Stanisavljević, komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije. Na sastanku je bilo reči i o novim javnim pozivima, koje će Republički komesarijat raspisati u ovoj godini.

Inače, Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević je ovom prilikom posetila dve porodice: Jakupović iz Magura – opština Lipljan i Ilić iz Žitinja – opština Vitina, kojima su dodeljene kuće sa okućnicom u Bratmilovcu i Gornjem Stopanju. Ova domaćinstva su dobila ogrev i pakete sa hranom.