Kompanija „Gruner“ krajem oktobra otvara novi pogon u Vlasotincu, najavio predsednik Petrović

Novi pogon kompanije Gruner će u Vlasotincu krajem oktobra, prema najavi iz kabineta, svečano otvoriti predsednik republike Aleksandar Vučić, najavio je predsednik ove lokalne samouprave Bratislav Petrović, na svečanoj sednici organizovanoj povodom 10. oktobra, Dana opštine Vlasotince, odnosno Dana oslobođenja Vlasotinca u Drugom svetskom ratu.

Sednici su, između ostalih, prisustvovali i ministar bez portfelja Novica Tončev, državni sekretari Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

U desetominutnom filmu prikazana je retrospektiva onoga što je urađeno između dva oktobra u vlasotinačkoj opštini.

-Putevi, ulice, mostovi, škole, ustanove kulture, zdravstvene ustanove i objekti vodosnabdevanja samo su neki od objekata koji su ulepšali izgled vlasotinačke opštine i ljudima olakšali svakodnevicu. I u narednom periodu nastavićemo sa ulaganjima u oblasti komunalne infrastrukture, a najvažnije od njih je rekonstrukcija fabrike vode. To je posao koji radimo iz puno faza, ali je važno da smo ga započeli. Dakle, posvećenost koju smo do sada pokazali u uređenju našeg mesta, ostaje. To je naša obaveza, ali pre svega naše opredeljenje – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović.

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije Novica Tončev naglasio je da je Vlada uvek tu da podrži one lokalne samouprave kojima je potrebna pomoć.

-Samo za vlasotinačku opštinu u prethodnom periodu izdvojeno je 20 miliona dinara. Pomažemo opštine koje spadaju u nedovoljno razvijene i nastavićemo da im budemo podrška na putu razvoja – rekao je Tončev.

Oktobarska priznanja u vidu „Diplome 10.oktobar“ dobili su Milivoje Đorđević, direktor Tehničke škole, Slaviša Šušulić, profesor u OŠ „Siniša Janić“ i predsednik Moto kluba Dalmacija iz Splita Željan Rakela. Oktobarsko priznanje u vidu „Pohvale 10.oktobar“ pripalo je SRC Vlasina i MZ Batulovce.

–Kada u Ministarstvu prosvete neko pita kako da krene u proces dualnog obrazovanja, često ga upute na Vlasotince i Tehničku školu, kao primer toga kako se to radi – rekao je Milivoje Đorđević, podsećajući da škola danas sarađuje sa više od 30 kompanija u postupku školovanja kadrova za potrebe privrede.

Potpukovnik Zoran Stojanović, u ime Regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš uručio je zahvalnicu opštini Vlasotince i predsendiku opštine Bratilavu Petroviću za dosadašnju saradnju.

Na svečanoj sednici nastupila je u vokalna grupa Libero. Večeras u 19 sati, u sali bioskopa Kulturnog centra, koncert će održati Gradski orkestar Vlasotinca.