Koncertom Robija Lakatoša otvoren festival „STRINGS“ u Leskovcu

Koncertom svetski poznatog mađarskog violiniste Robija Lakatoša i njegovog ansambla u dvorištu leskovačke Gimnazije svečano je otvoren ovogodišnji festival „STRINGS“, koji se održava u okviru projekta „Prestonica kulture Srbije 2026“.

Lakatoš, kojeg svetska muzička scena poznaje kao „đavoljeg violinistu“, oduševio je prisutne virtuoznim izvođenjem i prepoznatljivim spojem klasične muzike, džez improvizacije i tradicionalnih melodija.

Pre početka koncerta prisutnima su se obratile gradska većnica Anđela Jovanović i direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić, koje su istakle značaj festivala za kulturni život grada i njegovu ulogu u godini kada je Leskovac poneo titulu Prestonice kulture Srbije 2026.

Festival „STRINGS“ ove godine organizuje se kao deo programa projekta „Prestonica kulture Srbije 2026“, a publici će do 24. jula ponuditi sadržaje posvećene gudačkoj muzici i vrhunskim umetnicima iz zemlje i inostranstva.