Konferencija 12 klubova Zone „Jug“ održana u Vlasotincu

U Vlasotincu je u petak, 31. jula 2026. godine, u sali Skupštine opštine Vlasotince održana Konferencija klubova Zone „Jug“.

Prisustvovali su predstavnici svih 12 klubova, rukovodstvo Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, na čelu sa predsednikom saveza Vladanom Gašićem kao i predstavnici Superbeta – kompanije sa kojom je FSRIS uspostavio saradnju, a kako je istaknuto Superbet će biti partner klubovima sa teritorije FSRIS-a. Domaćin Konferencije bio je FK „Progres“ iz Ladovice.



Na početku sednice otvorena je Konferencija klubova, nakon čega je usvojen predloženi dnevni red. Za predsednika Konferencije klubova Zone „Jug“ za takmičarsku sezonu 2026/27. izabran je Goran Ilić.



U nastavku rada, disciplinski sudija Ivan Nikolić upoznao je učesnike konferencije sa odlukama Izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije.

Predstavljena je informacija o imenovanju inokosnih organa za vođenje takmičenja Zone „Jug“, kao i Propozicije takmičenja za sezonu 2026/27. Prisutni su upoznati i sa novim Disciplinskim pravilnikom Fudbalskog saveza Srbije, Kalendarom takmičenja za jesenji deo prvenstva, kao i Troškovnikom FSRIS za period od 1. jula do 31. decembra 2026. godine. Istaknuto je da će jesenji deo svih zonskih liga FSRIS u takmičarskoj 2026/27. godini početi 21. i 22. avgusta, dok je kraj jesenjeg dela, nakon 14 odigranih kola, planiran za 21. i 22. novembar 2026. godine.

Jedna od najvažnijih tačaka sednice bilo je izvlačenje takmičarskih brojeva, odnosno žreb parova za prvenstvo Zone „Jug“ u takmičarskoj 2026/27. godini, čime su stvoreni uslovi za početak nove prvenstvene sezone.

Već na premijeri nas očekuje nekoliko derbija, tako da se u prvom kolu sastaju: BSK – Topličanin, Jastrebac Blace – Morava Vladičin Han, Jedinstvo GS – Progres, Gracko – Pusta reka, Žitorađe – Radan i Nebeski anđeli – Mladost Bosilegrad.

Na kraju Konferencije razmatrana su tekuća pitanja od značaja za predstojeće prvenstvo, a predstavnici klubova imali su priliku da iznesu predloge, sugestije i pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem takmičenja. Predstavnicima klubova, ovom prilikom, podeljene su fudbalske lopte.

Tekst i foto: FSRIS