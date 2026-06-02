Konkurs Opštine Vlasotince za nagrađivanje najuspešnijih mladih do 16. juna

Opština Vlasotince raspisala je Konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada najboljim učenicima, studentima i mladim talentima u 2026. godini, koji važi do 16. juna. Obrazac prijave i detalji konkursa nalaze se na sajtu opštine, na linku https://vlasotince.rs/konkurs-za-dodelu-jednokratnih-novcanih-nagrada-2026-godini/

Obrazac se može preuzeti i u Uslužnom centru opštine. Dokumentaciju poslati poštom na adresu Opština Vlasotince – Uslužni centar Pisarnica 1, Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince.

Novčana nagrada iznosi 10.000,00 dinara za učenike osnovnih škola sa područja opštine Vlasotince, koji su u prethodnoj školskoj godini 2024/2025 završili 8. razred i pri tom proglašeni za „Učenika generacije“ u svojoj školi.

Novčana nagrada iznosi 20.000,00 dinara za učenike srednjih škola sa područja opštine Vlasotince, koji su u prethodnoj školskoj godini 2024/2025 završili srednju školu i pri tom proglašeni za „Učenika generacije“ u svojoj školi.

Novčana nagrada iznosi 30.000,00 dinara za studente svih visokoškolskih ustanova na teritoriji Republike Srbije, koje su akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnoškog razvoja.

Novčana nagrada iznosi 20.000,00 dinara za mlade talente sa prebivalištem na teritoriji opštine Vlasotince, koji su u prethodnoj školskoj godini 2024/2025 ostvarili rezultate na takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo kalendarom takmičenja (samo za individualne učesnike takmičenja) kao i da diplome i nagrade osvojene na takmičenjima odgovaraju nastavnim predmetima škole.

Novčana nagrada iznosi 20.000,00 dinara za mlade talente sa prebivalištem na teritoriji opštine Vlasotince koji su u prethodnoj takmičarskoj godini ostvarili rezulate u oblasti fizičke kulture i olimpijskog sporta na međunarodnim i državnim takmičenjima.