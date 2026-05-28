Konkurs za kulturne programe u okviru „Prestonice kulture Srbije 2026“

Grad Leskovac raspisao je poziv za dostavljanje predloga aktivnosti u okviru programa „Naša Srbija“ – potprogram „Najbolje iz Srbije“, koji se realizuje u okviru projekta Prestonica kulture Srbije 2026, a kroz koji će biti podržani kulturni programi i aktivnosti u Leskovcu.

Leskovac je, odlukom Ministarstva kulture Republike Srbije, izabran za Prestonicu kulture Srbije za 2026. godinu sa projektom „Leskovački paviljon kulture“, koji obuhvata programske i infrastrukturne projekte. Programski okvir čine tri celine – „Čaršijske priče“, „Naša Srbija“ i „Cel’ svet“, u okviru kojih je planirano više od 300 kulturnih aktivnosti.

Potprogram „Najbolje iz Srbije“ ima za cilj da u Leskovcu tokom godine Prestonice kulture budu predstavljene različite kulturne i umetničke forme iz svih krajeva Srbije, kao i najuspešniji programi realizovani u okviru prethodnih nacionalnih prestonica kulture.

Pravo učešća na pozivu imaju ustanove kulture, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, školske i visokoškolske ustanove, pravna lica koja posluju u oblasti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi kao nosioci aktivnosti. Dodatno će biti vrednovani partnerski projekti i saradnja više organizacija.

Kako je navedeno u uslovima poziva, predložene aktivnosti moraju biti nove ili prilagođene programskom konceptu Prestonice kulture Srbije 2026, realizovane u Leskovcu u periodu od 1. avgusta do 31. decembra 2026. godine i usmerene ka unapređenju vidljivosti Leskovca na kulturnoj mapi Srbije, uz mogućnost nastavka saradnje i nakon završetka programa.

Konkurs su otvorene do utroška sredstava namenjenih za ovaj potprogram, a podnose se elektronski, putem propisanog formulara (link na dnu teksta), na adresu: lepks.konkursi@gradleskovac.org. Podnosioci mogu dostaviti jednu ili više prijava, dok nepotpune i nerazumljive prijave, kao i one koje nisu popunjene na propisanim obrascima, neće biti razmatrane.

Prilikom vrednovanja predloga aktivnosti u obzir će biti uzimani usklađenost sa uslovima poziva i programskim konceptom, kvalitet i inovativnost programa, kapaciteti za realizaciju, merljivi rezultati za publiku, kao i realnost predloženog budžeta.

Procena pristiglih prijava vršiće se periodično, najmanje jednom u 60 dana, a konačnu odluku o aktivnostima koje će biti podržane donosiće Gradsko veće Grada Leskovca. Podnosioci će o ishodu prijave biti obavešteni putem mejla.

Podnosioci čiji programi budu podržani imaće obavezu da aktivnosti realizuju u skladu sa prihvaćenom prijavom i odobrenim budžetom, kao i da po završetku dostave izveštaj o realizaciji, finansijsku dokumentaciju i izveštaj o uticaju programa. Za projekte sa odobrenim sredstvima većim od 200.000 dinara biće neophodan i izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora.