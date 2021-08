Konkursi za studentske domove u Nišu od 1. septembra

Brucoši koji žele da konkurišu za studentske domove u Nišu, to mogu da urade od 1. do 15. septembra, dok je druga polovina septembra rezervisana za studente ostalih godina. U Studentskom centru Niš kažu se ove godine ništa nije promenilo, počev od uslova konkursa, pa sve do cene ishrane u domovima.

Konkurs za prijem brucoša u studentske domove biće otvoren od 1. do 15. septembra, dok je za studente svih ostalih godina od 16. septembra do 1. novembra. U niškim domovima, o kojima brine Studentski centar, ima 948 mesta. Za studente prve godine izdvojeno je oko 220 mesta, što je četvrtina od ukupnog broja.

Nikolić kaže da je prošle godine bilo za desetak odsto manje studenata koji su predali dokumentaciju za smeštaj u domove, delom zbog korone.

Cene se nisu menjale od 2013. godine.

Konačne rang liste za brucoše izaći će krajem septembra. Deo brucoša biće smešten u domove od prvog oktobra, a za sve ostale useljenje je prvog decembra.