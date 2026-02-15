Konopnica za Lazara

Na jednom u nizu humanitarnih skupova proteklih dana i nedelja u vlasotinačkoj opštini, ovoga puta u Konopnici, pevalo se i igralo u ritmu narodne tradicije. Ovoga puta za malog Lazara, za pomoć na putu kojim mora da ide, zbog operacije koju u Srbiji nije moguće odraditi.

U atmosferi punoj empatije i nade da će se sve završiti na najbolji mogući način, prikupljeno je 575.500 dinara.

Nastupala su kulturno-umetnička društva „Crnilović“, Bratstvo, Sveta Trojica i „Siniša Janić“ i njihovi solisti.

U ime organizatora, Sanja Stojiljković zahvalila je svim sponzorima i pojedincima koji su doprineli da se Lazaru i njegovoj porodici pomogne dok biju najvažniju bitku.