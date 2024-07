Korisnici 19 leskovačkih ulica u utorak 16. jula bez struje

“Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu, zbog kojih će u utorak 16. jula, u periodu od 09:00 do 14:00 časova, bez električne energije biti korisnici na više lokacija”, navodi se u saopštenju za javnost EPS-a.

Kako se dalje navodi, struju neće imati korisnici u sledećim ulicama: Lepše Stamenković, Norvežanska od br. 22 do br. 114, Avalska, Braće Ribnikara, Devet Jugovića od br. 64 do br. 100, Đure Jakšića, Obrena Kovačevića br. 33, Rudarska, Stanoja Glavaša od br. 187 do br. 193, Dušana Dekleve, Jovana Diskića, Kosmajska od br. 19 do br. 41 J, Milutina Bojića, Mostarska, Narodnog fronta od br. 36 do br. 64, Subotička, Somborska, Šampionska i Vojina Petrovića.

“Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.”, dodaje se u saopštenju.