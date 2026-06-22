Korisnici na više lokacija u Leskovcu sutra bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima u Leskovcu. Zbog toga će u utorak 23.06.2026. u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici na više lokacija u Leskovcu.





Bez struje sutra će biti korisnici u ulicama: Kralja Petra prvog od broja 1A do broja 106, Mlinskoj od broja 81 do broja 144, Boška Marmira, Ilije Strele od broja 15 do broja 28, Sretena Dinića, Topličkog ustanka, Kajmakčalanskoj, Nikole Skobaljića od broja 99 do broja 126, Starine Novaka broj 70, Učitelja Mite, Voje Nikolajevića od broja 1 do broja 30, Sretena Dinića, Voždovoj, Trgu Revolucije broj 45 i delu ulice Porečka.

Takođe istog dana u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici u sledećim naseljenim mestima: Vučju, Belom Potoku, Nakrivanjskom Čifluku, Strojkovcu, Šainovcu, Presečini, Gornjoj Jajni, Palikući, Velikom Trnjanu, Nakrivnju, Čukljeniku, Rašinom lazu, Zbežištu, Žabljanu, Brzi i Bunuškom čifluku.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom, navovi se u saopšenju elektrodistribucije.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.