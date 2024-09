Korisnici u 18 ulica u Leskovcu sutra bez električne energije

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u sredu, 18. septembra, bez električne energije biti korisnici u više ulica u Leskovcu:

· od 08:30 do 10:30 časova bez električne energije će biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Blagoja Nikolića od br. 1 do br. 23, Crnotravska, Dositeja Obradovića od br. 44 do br. 58, Dr Jovana Kašikovića od br. 11 do br. 48, Ilije Birčanina, Janka Katića, Pana Đukića br. 77 i br. 118, Porečka od br. 1 do br. 19, Trg narodnog heroja, Vlade Đorđevića br. 37, 41 i 43 i Vlajkova br. 2, 5 i 9;

· od 10:30 do 12:30 časova bez električne energije će biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Obrada Lučića od br. 1 do br. 27, Kneza Miloša, Studenička, Svetog Save, br. 1, 3 i 4, Ustanička od br. 8 do br. 22, Vlasinska i Vojvode Bojovića.

–Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni- kažu u EPS-u.