„Kuća Veština“: Neurofeedback i biofeedback tretmani za mališane sa autizmom

U radu sa mališanima koji imaju poremećaj iz spektra autizma (PSA), koristi se više različitih metoda u „Kući Veština“ u Leskovcu. Praksa je da se prvenstveno sprovede multidsiplinarna procena od strane teraputa, kako bi se pristupilo daljim tretmanima. O ovoj temi, razgovarali smo sa Milicom Mitrović Stojiljković, stručnom saradnicom na usluzi „Lični pratilac“ i licenciranim neurofeedback terapeutom.

Audio transkripcija

„Dete se posmatra kao individua i sam proces se individualizuje. Pružaju se individualni tretmani i svi se sprovode u „Kući Veština“. Terapeut radi jedan na jedan sa detetom i na taj način mogu da se iskoriste potencijali samog deteta“, ističe naša sagovornica.

Milica Mitrović Stojiljković, stručna saradnica na usluzi „Lični pratilac“ i licencirani neurofeedback terapeut

INDIVIDUALIZOVANA PODRŠKA I NEUROFEEDBACK TRETMANI

Mališanima koji imaju poremećaj iz spektra autizma (PSA) pruža se individualizovana podrška, od strane terapeuta.

„Sporovodim neurofeedback tretmane. U pitanju su tretmani koji se koriste u poboljšanju pažnje, koncetracije, motorne kontrole i samoregulacije. Sprovode se i na govornom području, gde bi se razvijao i usavršavao sam govor“, pojašnjava Milica.

BIOFEEDBACK TERAPIJA

Pored neurofeedback tretmana, kod mališana sa autizmom se primenjuje i biofeedback terapija.

„U pitanju je samoregulacija emocija i fizioloških funkcija. Ono što bih htela da naglasim, multidisciplinarna procena, tj. saradnja između psihologa i pedagoga je ovde postala praksa. Psihološko savetovanje i psihoterapija dece u kombinaciji sa neurofidbekom (neurofeedback ) se do sada pokazala kao jako uspešna i to je primer dobre prakse. Sarađujemo ja i psiholog, međusubno se dopunjavamo, jednostavno mi smo tim i kada sagledamo dete iz svih uglova ono sigurno može da napreduje“.

UKLJUČIVANJE PORODICE U PROCES

I podrška porodice je od izuzetnog značaja.

„Sarađuje se sa celokupnom porodicom, jer jako je bitna saradnja. Negde kroz razgovor, pedagoško savetovanje roditelja, usmeravam dete, odnosno roditelje kako mogu u svakodnevnim situacijama da primene određene strategije komunikacije ili rada sa decom. Nama su roditelji najbliži partneri što se tiče rada sa decom, jer oni dosta vremena provode kod kuće. Na taj način roditelj, na neki način, ima i ulogu terapeuta“, zaključuje Milica.

SARADNJA SA ŠKOLAMA I LIČNI PRATIOCI

„Ta saradnja se ogleda u uključivanju dece sa autizmom u školsko okruženje. Tu su jako biti lični pratioci koji su sa mališanima svakodnevno. Oni su veoma bitna karika, zbog toga što pružaju podršku u školi, učenju, socijalizaciji, integraciji sa vršnjacima. Oni su neposredni pružioci usluga“, ocenjuje Milica.

LIČNI PRATIOCI

Usluga „Lični pratilac“ je mera koju sprovodi Centar za socijalni rad u Leskovcu.

„Ova usluga je u skladu sa odlukom o socijalnoj zašititi građana na teritoriji Grada Leskovca. Ona u našem gradu funkcioniše pet godina. Pružilac usluga je nevladnina organizacija, odnosno Udruženje roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“. Za sve licencirane pružaoce Centar za socijalni rad je uputni organ. To znači da lica, odnosno roditelji koji žele da ostvare pravo na ovu uslugu, zahtev podnose ovom centru. Mi obrađujemo zahteve i na osnovu toga donosimo rešenje“, pojašnjava Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad u Leskovcu.

Video: