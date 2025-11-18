„Kuća Veština“: Psihofizička podrška mališanima sa autizmom

Audio transkripcija

Fizička aktivnost za mališane sa poremećajima iz spektra autizma (PSA) ima višestruki značaj, kažu stručnjaci. Osim što doprinosi očuvanju zdravlja, jača samopouzdanje i podstiče inkluziju. O ovoj temi razgovarali smo sa Nemanjom Gavrilovićem, master profesorom fizičkog vaspitanja i kineziterapije, koji radi sa mališana u „Kući Veština“ u Leskovcu.

METODE U RADU

​Nemanja, reci nam kako izgledaju vežbe sa mališanima sa autizmom? Na koji način ti radiš sa njima i koje metode primenjuješ?

„Podrška koju pružamo u „Kući veština“ su neuropsihološke vežbe, vežbe za reedukaciju psihomotorike i program za reedukciju telesne težine, tj. gojaznost kod dece. Pre nego što uvedemo dete u bilo koju vrstu podrške, izvršimo stručnu procenu kao tim i na osnovu toga određujemo koju podršku će dete imati. Pored mene, stručni tim „Kuće Veština“ čine fizioterapeutkinje, pedagog i psiholog.

Šta su neuropsihološke vežbe i na koji način ih primenjujete u radu sa mališanima sa autizmom i drugim poteškoćama?

NEUROPSIHOLOŠKE VEŽBE

​„Što se tiče podrške koju ja pružam, kako sam malopre napomenuo, sada ću vam reći nešto malo više o neuropsihološkim vežbama. Neuropsihološke vežbe su vežbice koje su namenjene deci sa autizmom, ali i deci sa drugim poteškoćama. Vežbe utiču na razvoj kognitivnih sposobnosti kod dece, na povećanje pažnje i koncentracije“.

Nemanja Gavrilović, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije

SARADNJA SA RODITELJIMA

Koliko je važna saradnja sa roditeljima mališana kada je ovaj proces u pitanju?

„Ono što je bitno i što želim da napomenem što se tiče neuropsiholoških vežbi jeste da jedan od glavnih ciljeva neuropsiholoških vežbi je da roditelje uvedemo kao terapeute i da imamo jako dobru saradnju s njima, jer je jako bitan taj rad kod kuće i koliko i na koji način roditelji rade sa decom. Zbog toga ovde kod nas i na neki način prolaze obuku, sarađujemo sa njima, dajemo im i određene domaće zadatke kroz određene dopunske programe, šta i kako da rade.

Neuropsihološke vežbice obuhvataju vežbice kao što su poput disanja, vežbice praćenja pogledom, vežbice istezanja, vežbice kretanja.“

Pored mališana sa autizmom, ove vežbe su namenje i deci tipičnog razvoja?

„Ono što bih napomenuo isto da neuropsihološke vežbe, pored toga što su namenjene deci sa poteškoćama, namenjene su i deci tipičnog razvoja, zbog toga što pomažu da dete bolje uči, da se bolje kreće, za razvoj fine i grube motorike kod dece. Koncept vežbice je složen tako da idu od jednostavnijih ka složenijih i vežbice obuhvataju 24 ciklusa“.

PROGRAM ZA REEDUKACIJU PSIHOMOTORIKE

​„Pored ovog programa, imamo i program za reedukaciju psihomotorike. Reedukacija psihomotorike je da dete bude svesno o sopstvenom telu i pokretu. Svaki pokret ima svoju namenu i ime i bitno je da pokret postane deo svesti deteta. Hoću da kažem da dete treba da nauči kako se kreće, u kom pravcu, šta se nalazi oko njega, koji predmeti se nalaze oko njega i ovaj program upravo ima cilj za to da pomogne detetu da se lakše snađe u životu i da stekne neku novu veštinu“.

​Još jedan program koji vodite u „Kući Veština“ je za redukciju telesne težine, to jest za gojaznost. Recite nam nešto više o tome?

„Živimo u 21. veku gde je zastupljena tehnologija, deca dosta koriste mobilne telefone, sede pored kompjutera. Zbog toga smo i pokrenuli ovaj program da deci kroz radionice, kroz razne vežbice, treninge ih usmerimo na pravi način kako trebaju da vežbaju, kako trebaju da se hrane i pored toga im pomažemo tako što im pišemo i planove ishrana, vežbamo vežbamo sa njima i težimo ka tome da deca nauče da treba da žive jednim zdravim stilom života, jer ono što je najbitnije, najbitnije je kakve će navike usvojiti od malena“, zaključuje Nemanja.