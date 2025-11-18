Autizam - svet kroz drugačije oči Projekti

„Kuća Veština“: Psihofizička podrška mališanima sa autizmom

18 новембар, 2025
TVL

Audio transkripcija

Fizička aktivnost za mališane sa poremećajima iz spektra autizma (PSA) ima višestruki značaj, kažu stručnjaci. Osim što doprinosi očuvanju zdravlja, jača samopouzdanje i podstiče inkluziju. O ovoj temi razgovarali smo sa Nemanjom Gavrilovićem, master profesorom fizičkog vaspitanja i kineziterapije, koji radi sa mališana u „Kući Veština“ u Leskovcu.

METODE U RADU

​Nemanja, reci nam kako izgledaju vežbe sa mališanima sa autizmom? Na koji način ti radiš sa njima i koje metode primenjuješ?

„Podrška koju pružamo u „Kući veština“ su neuropsihološke vežbe, vežbe za reedukaciju psihomotorike i program za reedukciju telesne težine, tj. gojaznost kod dece. Pre nego što uvedemo dete u bilo koju vrstu podrške, izvršimo stručnu procenu kao tim i na osnovu toga određujemo koju podršku će dete imati. Pored mene, stručni tim „Kuće Veština“  čine fizioterapeutkinje, pedagog i psiholog.

Šta su neuropsihološke vežbe i na koji način ih primenjujete u radu sa mališanima sa autizmom i drugim poteškoćama?

NEUROPSIHOLOŠKE VEŽBE

​„Što se tiče podrške koju ja pružam, kako sam malopre napomenuo, sada ću vam reći nešto malo više o neuropsihološkim vežbama. Neuropsihološke vežbe su vežbice koje su namenjene deci sa autizmom, ali i deci sa drugim poteškoćama. Vežbe utiču na razvoj kognitivnih sposobnosti kod dece, na povećanje pažnje i koncentracije“.

Nemanja Gavrilović, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije

SARADNJA SA RODITELJIMA

Koliko je važna saradnja sa roditeljima mališana kada je ovaj proces u pitanju?

„Ono što je bitno i što želim da napomenem što se tiče neuropsiholoških vežbi jeste da jedan od glavnih ciljeva neuropsiholoških vežbi je da roditelje uvedemo kao terapeute i da imamo jako dobru saradnju s njima, jer je jako bitan taj rad kod kuće i koliko i na koji način roditelji rade sa decom. Zbog toga ovde kod nas i na neki način prolaze obuku, sarađujemo sa njima, dajemo im i određene domaće zadatke kroz određene dopunske programe, šta i kako da rade. 

Neuropsihološke vežbice obuhvataju vežbice kao što su poput disanja, vežbice praćenja pogledom, vežbice istezanja, vežbice kretanja.“

Pored mališana sa autizmom, ove vežbe su namenje i deci tipičnog razvoja?

„Ono što bih napomenuo isto da neuropsihološke vežbe, pored toga što su namenjene deci sa poteškoćama, namenjene su i deci tipičnog razvoja, zbog toga što pomažu da dete bolje uči, da se bolje kreće, za razvoj fine i grube motorike kod dece. Koncept vežbice je složen tako da idu od jednostavnijih ka složenijih i vežbice obuhvataju 24 ciklusa“.

PROGRAM ZA REEDUKACIJU PSIHOMOTORIKE

​„Pored ovog programa, imamo i program za reedukaciju psihomotorike. Reedukacija psihomotorike je da dete bude svesno o sopstvenom telu i pokretu. Svaki pokret ima svoju namenu i ime i bitno je da pokret postane deo svesti deteta. Hoću da kažem da dete treba da nauči kako se kreće, u kom pravcu, šta se nalazi oko njega, koji predmeti se nalaze oko njega i ovaj program upravo ima cilj za to da pomogne detetu da se lakše snađe u životu i da stekne neku novu veštinu“.

​Još jedan program koji vodite u „Kući Veština“ je za redukciju telesne težine, to jest za gojaznost. Recite nam nešto više o tome?

„Živimo u 21. veku gde je zastupljena tehnologija, deca dosta koriste mobilne telefone, sede pored kompjutera. Zbog toga smo i pokrenuli ovaj program da deci kroz radionice, kroz razne vežbice, treninge ih usmerimo na pravi način kako trebaju da vežbaju, kako trebaju da se hrane i pored toga im pomažemo tako što im pišemo i planove ishrana, vežbamo vežbamo sa njima i težimo ka tome da deca nauče da treba da žive jednim zdravim stilom života, jer ono što je najbitnije, najbitnije je kakve će navike usvojiti od malena“, zaključuje Nemanja.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *