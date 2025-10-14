„Kuća Veština“: Psihološka podrška mališanima sa autizmom

Audio transkripcija

Podrška mališanima sa poremećajima iz spektra autizma (PSA) i njihovim porodicima, u vidu raznih metoda i tretmana, jedan je od programa koji se sprovodi u “Kući Veština” u Leskovcu. Od kakvog značaja su edukativne aktivnosti koje se primenjuju u radu u cilju poboljšanja emocionalnog i kognitivnog razvoja, razgovarali smo sa Anđelom Dikić, master psihologom, kognitvno-bihejvioralnim i racionalno emotivnim psihoterapeutom u edukaciji.

MULTIDISCIPLINARNA PROCENA

Rad psihologa sa ovim mališanima zasniva se prvenstveno na individualnom pristupu i razumevanju specifičnih potreba. Naime, pre uključivanja u bilo koji tretman, vrši se multidisiplinarna procena svakog deteta, koja uključuje i razgovor sa roditeljima, nakon čega se određuje tretman.

“Kratak razgovor sa roditeljima telefonskim putem, gde procenjujemo ko bi trebalo sve da bude uključen u proces. Zatim zakažemo procenu, gde roditelj dođe sa detetom i onda mi posmatramo kako se roditelji ponašaju u neposrednoj interakciji sa detetom.”

Koje metode u radu se primenjuju tokom ove procene?

“Zadajemo standardizovane psihološke testove za procenu i praćenje razvoja kod deteta. Uvek tražimo medicinsku dokumentaciju, konsultaciju sa drugim stručnjacima i van „Kuće Veština“. U odnosu na to, pravimo individualni plan podrške za dete. To je ono što nam je ključno, na taj način vidimo koja podrška je neophodna, zato što nije svako dete isto, svakom detetu treba određeni vid podrške, a to znamo tako što prepoznamo koje su jake strane, koji su kapaciteti.”

RADIONICE SOCIJALNIJIH I EMOCIONALNIH VEŠTINA

U okviru procene, sprovode se radionice socijalnih i emocionalnih veština.

“Obično to tako izgleda tako što krenemo sa individualnim radom. Tu vidimo kako se to dete snalazi, šta zna, šta je ono što treba dodatno da jačamo, a onda kada stvorimo tu neku bazu i osnovu, uključujemo decu u grupni ili rad u paru, u zavisnosti od potrebe. U grupnom radu, imaju mogućnost da sve što su naučili u individualnom radu, primene sa svojim vršnjacima.”

Na kraju procesa, sledi “finalni produkt”, kada dete ima mogućnost da pokaže sve što je pre toga naučilo.

“A kasnije da generalizuje u školskom i porodičnom okruženju da to zaista ima smisla što smo radili. Tokom celog tretmana se prati napredak mališana, odnosno početne i završne procene.”

SAVETODAVNE I PSIHOTERAPIJSKE USLUGE

Pored ovih, stručnjaci mališanima sa autizmom pružaju savetodavne i psihoterapijske usluge.

“Kada imamo decu koja su prosečnih ili natprosečnih intelektualnih kapaciteta, kao što su deca koja imaju Aspergerov sindrom (AS ili AD). U radu sa njima se primenjuje psihoterapija. To su posebne tehnike: racionalne, emotivne, kognitivne, bihejvioralne, ali koje su prilagođene deci. Učimo emocionalnu regulaciju, poput tehnika kontrola besa, socijalizacije. Isto imamo najpre individualni rad, a kasnije i mogućnost da se dete uključi u grupni rad.“

PSIHOTERAPIJSKA PODRŠKA RODITELJIMA

Psihoterapijska podrška, pruža se i roditeljima.

“Obično se roditelji prvo jave, zato što je detetu neophodna podrška, ali onda prepoznamo da su roditelji iscrpljeni, umorni i da im je potrebno da ih neko sasluša i bude tu za njih, a onda kasnije radimo na tim emocijama koje se javljaju.”