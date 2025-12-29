KUD „Lemind“ održalo godišnji koncert u čast Ivane Filipović

Kulturno-umetničko društvo „Lemind“ održalo je u petak, 26. decembra, godišnji koncert u čast Ivane Filipović. Iako su ovakvi koncerti njihova tradicija, ovaj će ostati posebno zapamćen – jedno mesto ostalo je prazno.

Ivana je preminula je aprila meseca. U Društvu je provela čitavih 37 godina, igrajući i pevajući na sceni, ali i kao asistent za narodnu igru, solista i vicesolista. U njenu čast događaj je poneo naziv „Omaž Ivani Filipović“.

Dok je prepunom halom „Partizan“ odzvanjala muzika, a 125 igrača defilovalo na podijumu, tišina je ipak bila najglasnija.

Svaki korak bio je posvećen njoj, jer folklor za Ivanu nije bio samo igra, već način i stil njenog života.

„Ona je to živela svakim danom, a bila je i deo mog života pune 33 godine. Od prvih opanaka koje je obula davne 1989. godine nije samo izvodila koreografije, bila je igrač, solista, vicesolista, bila je i asistent za narodnu igru, podučavajući mlade igrače ne samo koracima, već i pravilom nošenju nošnje, držanju tela i ponašanju na sceli. Bila je jedan od stubova našeg Društva, oslanjali smo se na nju kad nam je bilo teško, ali smo se i svi zajedno smejali na turnejama“, kazao je pre početka koncerta umetnički direktor Milan Filipović.

Izvedeno je 10 koreografija, u okviru kojih su se predstavili omladinski i seniorski ansambl, kao i 5 dečijih ansambala.

Događaj je podržao Grad Leskovac kroz projekat „Magija narodne igre“.