Lažno tvrdio da je ćerka doživela nesreću, od starice uzeo novac i zlato – uhapšen u Leskovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, brzom akcijom, uhapsili su državljanina Severne Makedonije S. G. (1995), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara, saopštila je Policijska uprava.

Sumnja se da je on, 23. jula, došao do kuće sedamdesetpetogodišnje žene i rekao joj da je njena ćerka doživela saobraćajnu nesreću i da joj je potreban novac za operaciju.

Žena mu je, kako se sumnja, dala 2.650 evra, 120.000 dinara i zlatni nakit.

Efikasnom akcijom, pripadnici policije pronašli su osumnjičenog u neposrednoj blizini kuće sedamdesetpetogodišnje žene, a kod njega je nađen sav novac i nakit, koji su mu oduzeti i vraćeni vlasnici.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Policijska uprava u Leskovcu apeluje na starije, ali i na sve ostale građane, da ukoliko dobiju ovakav poziv to provere i da ne daju novac nepoznatim osobama, kao i da odmah obaveste policiju na broj 192.