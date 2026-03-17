Lebane u znaku sporta: Dan sporta okupio najmlađe u duhu igre i fer-pleja

U opštini Lebane, 16. marta 2026. godine sa početkom u 10 časova, održan je Dan sporta u okviru 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih, koji je okupio veliki broj dece kroz sportske aktivnosti, druženje i takmičenje.

Najmlađi učesnici imali su priliku da se oprobaju u disciplinama atletska trka na 60

metara i Lino između dve vatre, gde su pokazali izuzetnu energiju, timski duh i

radost igre, koja je obeležila čitav događaj.



Događaju su prisustvovali direktor Sportskog centra Lebane Miloš Ristić i sekretar Sportskog saveza Miroslav Stošić, dok se prisutnima obratio direktor Sportskog centra Miloš Ristić, koji je pozdravio učesnike i istakao značaj sporta za zdrav razvoj dece i mladih.

Svečano paljenje Plamena prijateljstva upriličila je Ina Bogdanović, mlada odbojkašica, čime je simbolično označen početak sportskog programa.

Dan sporta predstavlja sledeću fazu takmičenja u okviru Plazma Sportskih igara mladih i okuplja veliki broj dece kroz različite sportske discipline, podstičući druženje, fer-plej i promociju zdravih životnih navika.

Plazma Sportske igre mladih i ove godine nastavljaju svoju misiju da kroz sport povežu mlade širom Srbije, uz poseban fokus na zajedništvu, prijateljstvu i zdravom odrastanju.



Realizacija Igara i programa Dan sporta omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci partnera i sponzora koji prepoznaju značaj sporta i zdravih životnih navika za mlade

generacije. Posebnu zahvalnost dugujemo kompanijama Bambi, Coca-Cola HBC Srbija, Telekom Srbija, Dunav osiguranje, Vienna Insurance Group, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation for Children, Banka Poštanska štedionica i Podravka, čija kontinuirana podrška doprinosi razvoju i rastu Plazma Sportskih igara mladih.



Sve informacije o takmičenjima, gradovima domaćinima i aktivnostima dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim kanalima Plazma Sportskih igara mladih na društvenim mrežama.









