„Lesko-park“ najveći na jugu Srbije počeo sa radom u Leskovcu

U Leskovcu je počeo sa radom ritejl park pod nazivom „Lesko – park“. Ovaj najveći objekat na jugu Srbije nalazi se na prostoru nekadašnjue fabrike „Lesko drvo“ u ulici Viljema Pušmana. Zahvaljujući ovoj investiciji, vrednosti 15 milona evra, posao će dobiti 350 osoba. U prisustvu direktora ovog parka Dejana Vukalovića, ovaj kompleks radnji je otvorio Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

Ritejl park prostire se na površini od 12 hiljada 500 kvadratnih metara. Čine ga skoro 30 prodajnih i uslužnih lokala, u kojima Leskovčani mogu pazariti razne proizvode, poput garderobe, bele tehnike, kozmetike, prehrambenih proizvoda.

Inače, pored više od 200 parking mesta, na prostoru „Lesko-parka“ su postavljeni mobilijari za mališane i otvoren je novi restoran.