Leskovac domaćin 18. Međunarodne izložbe pasa svih rasa „CACIB 2025“

Osamnaesta po redu međunarodna izložba pasa svih rasa „CACIB 2025“ održana je juče u parku u ulici Kralja Petra Prvog u Leskovcu.

Izložba, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Goran Cvetanović, okupila je 500 posetilaca iz zemalja regiona.

Izložbu je otvorila Jelena Marković, predstavnica lokalne samouprave, a pse su ocenjivale eminentne sudije Panče Dameski i Slobodan Nasteski iz Severne Makednije, kao i Bratislav Milošević iz Srbije, u prisustvu delagata Kinološkog saveza Srbije Toplice Zdravkovića.