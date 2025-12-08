Leskovac domaćin 4. sastanka sekretara lokalnih skupština

Četvrti po redu Sastanak sekretara Skupština gradova, opština i gradskih opština održava se skupštinskoj sali grada Leskovca, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije. Događaj je organizovan u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i gradom Leskovcem.

Pozdravljajući prisutne, gradonačelnik Leskovca i predsednik Stalne konferencije gradova i opština Goran Cvetanović Istakao je značaj lokalne skupštine kao najvećeg organa svih lokalnih samouprava. Kako je naglasio, to je jedini organ lokalne samouprave čije članove građani neposredno biraju.

Ovo je prvi put da misija Oebsa u Srbiji podržava mrežu sekretara lokalnih skupština, nastavljajući se na prethodni rad Stalne konferencije gradova i opština, poručila je Ogasta Federson, šef odeljenja

za demokratizaciju, Misija OEBS-a u Srbiji

Milena Radomirović, direktorka SKGO

Sektora za zastupanje i izgradnju kapaciteta lokalne samouprave, ovom prilikom predstavila je Strateški plan SKGO za period 2026 – 2030. godine.