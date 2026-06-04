Leskovac domaćin 49. skupa Srpskog arheološkog društva

Grad Leskovac domaćin je 49. skupa Srpskog arheološkog društva, koji je okupio brojne stručnjake iz oblasti konzervacije, muzeologije, arheologije. Ovaj kulturni događaj, koji predstavlja jedan od najvažnijih programa u okviru projekta „Leskovac – Prestonica kulture Srbije“, održan je u Skupštinskoj sali.

Kako je naglasio je u svom obraćanju Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, događaji ovog tipa prilika su da se brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva okupe, imajući u vidu da je Leskovac nakon 20 godina ponovo domaćin skupa Srpskog arheološkog društva.

U ime domaćina skupa, prisutne je pozdravio Nebojša Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Leskovcu. On je istakao da ova ustanova kulture broji 4 arheologa, 7 arheoloških zbirki, te i da su na brojnim međunarodnim iskopavanjima angažovani upravo stručnjaci muzeja.

Skup je otvorila zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević. Ona je podsetila da su grad na Veternici i okolina, bogati istorijskim nasleđem.

Učešće u ovom skupu, pored ostalih, uzeli su direktori drugih ustanova kulture. Inače, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije, arheologije boraviće u gradu na Veternici do 6. juna.