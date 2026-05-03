Leskovac domaćin Nacionalne izložbe pasa svih rasa

Nacionalna izložba pasa svih rasa “CAC Leskovac 2026” u organizaciji Kinološkog društva “Pluton” održana je u parku Kralja Petra Prvog u Leskovcu.

Na izložbi je učešće uzelo preko 100 pasa iz zemalja regiona.

Izložbu je otvorio Stefan Jović, predstavnik lokalne samouprave.

Pse su ocenjivale eminentne sudije Karmen Navaro Guseido iz Španije, Katalin Radvanski i Ferenc Grešl iz Mađarske, Alesandro Di Feliče iz Italije, kao i Miroslav Nikolić iz Srbije, u prisustvu delegata Kinološkog saveza Republike Srbije, Ištvana Orčika.