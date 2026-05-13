Leskovac domaćin skupa „Javna komunalna preduzeća u izazovima razvoja“

U prostorijama Regionalne privredne komore Leskovac, u organizaciji Instituta za ekonomiku i finansije, održan je seminar „Javna komunalna preduzeća u izazovima razvoja“. Ovaj skup, koji je okupio brojne stručnjake i predstavnike preduzeća, otvorio je gradonačenik Leskovca Goran Cvetanović.

Prema rečima organizatora, javno-komunalna preduzeća suočavaju se sa ozbiljnim poteškoćama, a cilj je rešavanje problema kroz određene mere, kako bi se poboljšao kvalitet usluga. Jedan od načina je i javno privatno partnerstvo, objasnio je profesor doktor Micko Mickovski, partner Instituta.



Inače, kako je istaknuto, grad Leskovac bio je pravi izbor pri odabiru lokacije za održavanje ovog događaja, upravo zbog dobre prakse koja se sprovodi u rešavanju problema javno komunalnih preduzeća. Kao primer navedeno je preduzeće PWW Leskovac, koje kroz model javno-privatnog partnerstva godinama posluje sa gradom Leskovcem.



Cvetanović je podsetio da se grad Leskovac našao u pet najtransparentnijh lokalnih samouprava u Srbiji. Takođe Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ je u protekloj godini proglašeno za najtransparentnije.

Prema rečima gradonačelnika Cvteanovića, Leskovac je jedini grad koji već 14 godina u kontinuitetu svakog vikenda sprovodi akciju uređenja javnih površina i uklanjanja divljih deponija. Takođe, na teritoriji našeg grada, mnoga javna preduzeća svakodnevno rade na održavanju grada, uređenju puteva, unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže i realizaciji više infrastrukturnih projekata u cilju boljeg kvaliteta žvota građana.

