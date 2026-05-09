Leskovac domaćin skupa „Javna komunalna preduzeća u izazovima razvoja“

„Javna komunalna preduzeća u izazovima razvoja“ naziv je seminara koji će biti održan 13. maja sa početkom od 11 sati u Regionalnoj privrednoj komori Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga. Ovaj skup, koji će otvoriti gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, okupiće brojne stručnjake, kao i predstavnike preduzeća. Organizator događaja je Institut za ekonomiku i finansije.

Značaj ovog seminara ogleda se u predstavljanju novih i savremenih sistema, koje je neophodno da nadležni u javno-komunalnim preduzećima, ustanovama, institucijama i organizacijama primene, kako bi postigli značajne rezultate u radu. Za njihov napredak u poslovanju od izuzetne važnosti su projekti koji se sprovode kroz postupke javnih nabavki.

– Javne nabavke predstavljaju značajan alat za razvoj svake institucije, one su pokretač domaće privrede i jednom rečju, javne nabavke su strateški alat za razvoj svakog preduzeća – istakao je Kitanović.

Na seminaru će biti reči i o javno-privatnim partnerstvima. Kao primer uspešne saradnje, naš sagovorinik navodi preduzeće PWW Leskovac, koje kroz model javno-privatnog partnerstva godinama posluje sa gradom Leskovcem.

Pored prvog čoveka Leskovca Gorana Cvetanovića, Milana Kitanovića, službenika za javne nabavke, direktora javno-komunalnih preduzeća, brojnih stručnjaka, seminaru će prisustvovati profesor doktor Miroslav M. Milojević, inače direktor Instituta za ekonomiku i finansije i Micko Mickoski, partner u institutu.