Leskovac: G.B. iz Mrštana osumničen za krivično delo silovanje

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu odredio je pritvor do 30 dana G. B. iz Mrštana, osumnjičenom za krivično delo silovanje.

Prema navodima iz rešenja, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 19. jula u porodičnoj kući u Mrštanu seksualno napao svoju taštu, koja je zbog zdravstvenog stanja bila nepokretna nakon operacije kuka, a potom joj zapretio da nikome ne govori o događaju.

Kako je saopšteno iz Višeg suda, pritvor je određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da utiče na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti koje bi moglo da ugrozi nesmetano vođenje krivičnog postupka. Na rešenje o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Leskovcu u roku od tri dana od prijema rešenja.