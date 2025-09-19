Leskovac i dalje u vrhu po transparentnosti

Prema najnovijem izveštaju „Indeks transparentnosti lokalne samouprave 2025“, koji sprovodi organizacija „Transparentnost Srbija“, Grad Leskovac i dalje se nalazi pri vrhu liste, gde je ove godine zauzeo visoko peto mesto od 145 rangiranih jedinica lokalnih samuprava.

https://lti.rs/slike/godine/LTI%202025%20-%20SRP%20-%20kona%C4%8Dni%20izve%C5%A1taj.pdf

Sa ostvarenim 81 bodom, Leskovac se još jednom potvrdio kao primer odgovornog i otvorenog organa lokalne vlasti na čelu sa gradonačelnikom dr sci. med. Goranom Cvetanovićem.

Posebno se izdvaja činjenicom da je najveći grad među prvih pet na listi, gde se nalaze i Veliko Gradište, Novi Pazar, Kanjiža i Tutin – mesta manjeg obima.

Iako je u 2024. godini na tabeli bio jedno mesto iznad, to nikako ne znači da je transparentnost manja, već da su druge lokalne samouprave unapredile svoje poslovanje.

Zato je naš cilj da postignemo još veću otvorenost, da ostvarimo još bolji rezultat u budućnosti i da se pozicioniramo još više.