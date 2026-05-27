Leskovac ima prvaka Srbije u atletici, još jedan veliki uspeh Viktora Kostića

Na Republičkom školskom takmičenju u atletici, koje je održano u Kruševcu 26. maja, Viktor Kostić, učenik OŠ „Radoje Domanović“ iz Manojlovca, pod vođstvom nastavnika Marka Kostića, osvojio je prvo mesto u skoku u dalj u konkurenciji učenika prvog i drugog razreda i tako postao prvak države.

Ovaj Viktorov veliki uspeh je deo u nizu pobeda na raznim atletskim takmičenjima.

Učenica drugog razreda Leonora Marinkovic osvojila je četvrto mesto u trci na 60m u konkurenciji učenica prvog i drugog razreda.

Inače, na ovom takmičenju su učestvovale i ženska i muška ekipa učenika OŠ „Radoje Domanović“, koje su ostvarile zapažene rezultate.