Leskovac među 149 lokalnih samouprava kojima su uručeni ugovori za sufinansiranje mrra energetske sanacije

Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je ugovore lokalnim samoupravama koje su dobile sredstva na javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava, među kojima je i Grad Leskovac. Više od 10.000 domaćinstava u 149 gradova i opština imaće na novom javnom pozivu priliku da dobije subvencije.

Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je direktno usmeren ka građanima, kojima su dostupne subvencije za povećanje energetske efikasnosti domaćinstva koje se kreću od 50 odsto za pojedinačne mere, do 65 odsto za pakete mera gde se kombinuju, na primer, zamena prozora i izolacija krova sa ugradnjom kotla na biomasu ili solarnog panela. Primenom različitih mera energetske efikasnosti, građani mogu da ostvare uštede energije od 25 do 70 odsto, i uz to povećaju komfor stanovanja.

Za subvencije je Ministarstvo, zajedno sa lokalnim samoupravama, obezbedilo 2,37 milijardi dinara, a uslovi za konkurisanje dodatno su olakšani ekonomski nerazvijenim opštinama, gde država pokriva i njihov deo subvencija.

Ministarka je pozvala sve građane da se informišu na vreme, jer će sve opštine i gradovi koje učestvuju u narednih 60 dana raspisati javni poziv za dodelu subvencija. Građani imaju dovoljno vremena da prikupe dokumentaciju jer je propisano da u svakom gradu i opštini mora da prođe najmanje 10 dana od trenutka objave javnog poziva do podnošenja prijava.

Važna novina na ovom javnom pozivu je da će svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni sa pravnim statusom energetski ugoženih kupaca, moći da učestvuju na javnom pozivu za subvencije u iznosu do 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije.

Cilj je da do 2050. više od 50.000 domaćinstava bude obuhvaćeno subvencijama, za šta je obezbeđeno 50 miliona dolara u saradnji sa Svetskom bankom.