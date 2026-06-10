Leskovac na današnji dan 2008. godine dobio prvog gradonačelnika

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović je pre 18 godina, na današnji dan, 10. juna 2008. godine, postao prvi gradonačelnik Leskovca. Ovu funkciju je tada obavljao samo devet meseci. Ali i taj devetomesečni period je bio dovoljan da pokrene Leskovac u pozitivnom smeru, ističe se u saopštenju za javnost njegovog Kabineta.

Kada je reč o putnoj infrastrukturi, rekonstruisano je nekoliko saobraćajnica i to:

ulica Solunskih ratnika – 25 miliona dinara

deo ulice Lepše Stamenković – 6 miliona dinara

ulica 13. brigade u Grdelici – 7 miliona dinara

deo 9. ulice u naselju Rade Žunić – 9,7 miliona dinara

lokalni put Grdelica – Dedina Bara do mahale Vučinci – 14 miliona dinara

sanacija pristupne saobraćajnice do deponije Brst – 1,7 miliona dinara

izgradnja i rekonstrukcija prostora u krugu bolnice – 6,7 miliona dinara

izgrađen je i most u Vučju – 5,2 miliona dinara.

Između ostalog, pokrenuta je inicijativa za rešavanje problema snabdevanja Grdelice vodom za piće, izgradnjom vodovodne mreže.

Okolna mesta poput Brejanovca, Razgojne, Vlasa, Šarlinca i Gornjeg Krajinca dobila su renovirane zgrade škola.

Najvažniji poduhvat gradonačelnika Cvetanovića u tom periodu bilo je ispunjenje obećanja mališanima, dato 2005. godine, kada je obavljao funkciju predsednika Skupštine Opštine Leskovac, da će lokalna samouprava izgraditi novi vrtić.

Vrtić na Hisaru, „Cvrčak“ svečano je otvoren 1. oktobra 2008. godine.

Kao predsednik Skupštine 2005. godine je dao svesrdnu podršku i saglasnost o ustupanju ruinirane kuće u vlasništvu opštine u Norvežanskoj ulici na Hisaru, na period od 99 godina, za potrebe otvaranja Specijalne bolnice za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju „Spebo“.

Lokalna samouprava je finansirala renoviranje i adaptaciju dvospratnog objekta za potrebe bolnice, koja je otvorena 28. aprila 2008. godine u prisustvu dr Cvetanovića.

Takođe, zahvaljujući angažovanju gradonačelnika Cvetanovića, Leskovac je 2008. godine pristupio procesu sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, a danas je petostruki nosilac BFC sertifikata o povoljnom poslovnom ambijentu u Jugoistočnoj Evropi.

Snažna podrška Leskovčana i njihovo veliko poverenje učinili su da na čelo grada ponovo stupi novembra 2012. godine, zatim juna 2016., avgusta 2020. i februara 2024. godine, kada je otpočeo njegov peti mandat.

Iz dana u dan, iz godine u godinu, lokalno rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom dr sci. med. Goranom Cvetanovićem nastoji da pokaže podjednaku volju, odlučnost i ljubav prema svom rodnom gradu i Srbiji.

Podsećanja radi, Leskovac je dobio status grada 28. decembra 2007. godine prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Sa 144 naseljena mesta i 139 mesnih zajednica predstavlja najrazuđeniju teritoriju u zemlji, a danas je zahvaljujući odgovornom rukovođenju postao privredni, društveno-politički i kulturni centar čitavog područja.